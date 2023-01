“Arrivata in ospedale in questo stato” Gina Lollobrigida | è il momento delle accuse

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Continuano ad emergere novità sudopo la sua morte. A parlare in queste ore èJavier Rigau, che si è soffermato sul factotum della donna Andrea Piazzolla. Tutto èpiù chiaro nella puntata del 26 gennaio di Mattino Cinque di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, quando ha deciso di intervenire colui che si è sempre professato essere il coniuge della diva italiana. Una vicenda che sembra non trovare una fine, infatti adesso si è aggiunto quest’altro tassello davvero inaspettato. Soffermandosi su, Javier Rigau ha tirato in ballo Andrea Piazzolla ma ha fatto subito una precisazione sul testamento dell’attrice: “Non ne posso parlare, l’aspetto patrimoniale non mi ha mai riguardato. Io eci siamo sposati in separazione ...

...riferito le fonti militari precisando tuttavia che il raid 'è avvenuto non lontano dall'ed ... Puntuale èla reazione di Hamas, riportata dai media: Israele 'pagherà il prezzo per il ...Sul posto èun'ambulanza e l'automedica in codice rosso: dopo i primi interventi sul posto l'uomo è stato caricato sul mezzo di soccorso e trasportato inin codice giallo. Il luogo ...

Gina Lollobrigida, Javier Rigau in tv: "Piazzolla l’ha abbandonata negli ultimi giorni: in ospedale è... Corriere della Sera

Agrigento, neonata in ospedale con segni di maltrattamento: genitori ... Fanpage.it

Neonata in ospedale con gravi segni di maltrattamento: genitori ... Sardegna Live

Canicattì, neonata in ospedale: genitori accusati di tentato omicidio RaiNews

PNRR, arrivata la seconda Tac 128 slice all’Ospedale di Corato TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno

Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque ha riportato un’intervista che Xavier Rigau, presunto ex marito di Gina Lollobrigida, ha rilasciato in Spagna. L’imprenditore ha dichiarato… Leggi ...Poi siamo andate a fare la spesa al supermercato ma non siamo nemmeno arrivate che ha fatto un forte colpo di tosse e le è uscito un sacco di sangue da naso e bocca. L’ho messa in macchina, siamo ...