(Di giovedì 26 gennaio 2023) La vittima, Cristiana Gugu, 50 anni, viveva da tempo nell'oasi della Cocchiola. Abitava da sola in una casetta di legno nel bosco. In estate la zona è frequentata da escursionisti ma d'inverno è isolata e deserta e con le nevicate dei giorni scorsi ancora meno. Trovati morti i treche la seguivano, salvi quelli rimasti nel suo allevamento L'articolo proviene da Firenze Post.

La vittima è un'allevatrice di cani, Cristiana Gugu,romena, che viveva da sola nell'Oasi Cocchiola (in provincia di), a 5 chilometri di distanza dall'abitato più vicino. Il corpo era ...Dramma a Badia Tedalda, in provincia di, dove una donna di 50 anni è stata trovata priva di vita in un sentiero isolato insieme ai ... Il freddo uccide un'allevatrice. Morti anche i cani . ...

Arezzo, allevatrice e i suoi cani trovati morti tra la neve: 50enne stroncata da un infarto causato dal freddo Virgilio Notizie

Arezzo, allevatrice di cani morta congelata nella neve dell'Appennino Sky Tg24

Muore nella neve allevatrice di cani. Ipotesi attacco cardiaco per il freddo LA NAZIONE

Arezzo: 50enne morta congelata in mezzo alla neve con i suoi tre cani Firenze Post

Valdichiana Archives - Pagina 594 di 594 ArezzoWeb Informa

BADIA TEDALDA – Scoperta agghiacciante: una donna di 50 anni, allevatrice di cani, è stata trovata morta congelata insieme a tre dei suoi animali, in un sentiero coperto di neve in un bosco di Badia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...