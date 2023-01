Antonella Fiordelisi | rabbia contro la gieffina | “Basta fare la vittima”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ancora tensioni al GF Vip: i telespettatori si scaglianosui social La permanenza dinella casa del Grande Fratello Vip si complica sempre di più. La influencer originaria di Salerno è sempre più nel mirino del pubblico, che ormai fatica a digerire gli atteggiamenti e le dinamiche della giovane all’interno del loft di Cinecittà. I tira e molla con Edoardo Donnamaria sembrano aver stufato i telespettatori, così come le svariate scenate di vittimismo. E ogni occasione è buona per il pubblico di manifestare il proprio disappunto verso una concorrente che nelle battute iniziali del reality era tra le più apprezzate. Come spesso accade però il Grande Fratello Vip sa essere crudele e l’esperienza dellaha incontrato strada facendo ...