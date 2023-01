(Di giovedì 26 gennaio 2023)sarebbe molto arrabbiata con uno dei suoi colleghi. Davide Maggio ha rivelato in esclusiva chenon avrebbe gradito lo spostamento di palinsesto del suo programma The Voice ...

sarebbe molto arrabbiata con uno dei suoi colleghi. Davide Maggio ha rivelato in esclusiva chenon avrebbe gradito lo spostamento di palinsesto del suo programma The Voice ...Secondo un'indiscrezione dell'ultima ora,sarebbe infuriata con un conduttore Rai. In ballo c'è il programma The Voice Senior, costretto a saltare un turno per lasciare spazio al collega.infuriata con un ...

Clerici arrabbiata con un famoso conduttore, l'indiscrezione: "È nera" Biccy

"Antonella Clerici è nera, Fabio Fazio al suo posto": cosa sta succedendo in Rai Today.it

Antonella Clerici arrabbiatissima con un famoso conduttore Rai Isa e Chia

«Antonella Clerici furiosa con Fabio Fazio»: il retroscena, cos'è accaduto tra i due conduttori leggo.it

Fabio Fazio e Antonella Clerici, "il gelo": caso a Rai 1 Liberoquotidiano.it

Antonella Clerici sarebbe infuriata con un conduttore Rai che le ha scippato la messa in onda di The Voice Senior.Antonella Clerici sarebbe molto arrabbiata con uno dei suoi colleghi. Davide Maggio ha rivelato in esclusiva che Antonella non avrebbe gradito lo spostamento di palinsesto del ...