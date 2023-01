Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 26 gennaio 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 gennaio 2023), 26è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 26, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diFederico Nicotera porterà in esterna Alice e le farà conoscere suo nonno. Carola e Federico hanno discusso dopo la fine della scorsa registrazione e le scintille proseguiranno anche in studio, apparentemente le acque sembrano calmarsi, ma… Crisi per Lavinia: la ...