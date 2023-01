Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 26 gennaio?

Leggi su zon

(Di giovedì 26 gennaio 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 26Il rapporto tra Viola e Damiano è ai ferri corti ma la donna sembra non riuscire a mettere da parte i sentimenti per lui. Preoccupati per i rischi che potrebbe correre, Marina e Roberto cercano di dissuadere Alice dal confessare la verità su quanto accaduto con Nunzio. Diego, intanto, comincia a nutrire i primi dubbi su Lia. Alberto, invece, vive un momento di profonda crisi che lo porta a riflettere sulle sue ...