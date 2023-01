(Di giovedì 26 gennaio 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it., ladi26Tra Cengaver e Demir è nata una discussione molto accesa interrotta poi da Nihal che riesce a dimostrare a Demir ...

...puntate La Porta Rossa 3 stagione Cercheremo qui per quanto possiamo di forniresulla ... Cosa ancora lo trattiene sullaSu quali altri misteri dovrà indagare, per dirsi finalmente ...L'uomo è rimasto sullacon le sembianze di un fantasma. Intrappolato tra la vita e la morte, ...puntata di stasera: grandi colpi di scena in arrivo Ledi stasera de La ...

Anticipazioni Terra Amara, trame dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023: Zuleyha scopre la verità sulla lettera per Yilmaz SuperGuidaTV

Anticipazioni Terra Amara, ricoverato d’urgenza in ospedale: scopre la verità! ilsipontino.net

Anticipazioni Terra Amara, Demir è una furia: spunta la verità su Yilmaz e Zuleyha! ilsipontino.net

Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 25 gennaio 2023 Tvblog

Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 26 gennaio ZON

Le anticipazioni di Terra Amara, nota serie TV turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30, rivelano numerosi colpi di scena al pubblico. Dopo il tentato… Leggi ...Anche oggi, giovedì 26 gennaio 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Medias ...