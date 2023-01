Anticipazioni Amici 22 | Diciottesima Puntata | Samuel e Vanessa Eliminati!

(Di giovedì 26 gennaio 2023)22,vengono eliminati dai rispettivi professori, con l’ingresso del nuovo ballerino Alessio. Per Wax invece arriva una bella notizia…22,fuori dalla scuola! È stata registrata da poche ore una nuovadi, la. Al centro dell’attenzione ci sono state come sempre le gare di canto e di ballo, che hanno portato all’eliminazione di due allievi. Lasi è aperta proprio con la decisione presa da Raimondo Todaro in merito al suo allievo. Quest’ultimo è ...

Ledi22 ci dicono che la prossima puntata sarà ricca di colpi di scena. Ci sono state due eliminazioni, una del tutto inattesa, e un nuovo ingresso.22:Una nuova puntata di22 è stata registrata. Anche se la messa in onda è fissata per domenica 29 gennaio, grazie allesappiamo cosa è successo. Stando a ...... farà compagnia al pubblico di Canale5 dalle 14:45 alle 16:10 per dare poi la linea al daytime die alla striscia quotidiana del Grande Fratello Vip. Ledel 26 gennaio svelano che ...

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 29 gennaio: ospiti e sfide | Spoiler SuperGuidaTV

Amici 22, anticipazioni nuova registrazione 25 gennaio 2023: chi rischia l’eliminazione domenica Canale Dieci

Anticipazioni Amici 22, puntata del 29 gennaio: Due allievi eliminati Fanpage.it

Amici 22: le anticipazioni della diciottesima puntata del 29 gennaio 2023 (Spoiler) Tvblog

Lorella Cuccarini a Sanremo 2023, salta registrazione di Amici Anticipazioni Tvpertutti

Dopo la vittoria nella sfida di domenica, nella puntata di Amici, Maddalena Svevi sente che con il suo maestro Emanuel Lo le cose non sono state del tutto chiarite dopo il Capodanno Gate. Così, chiede ...Una nuova puntata di Amici 22 è stata registrata. Anche se la messa in onda è fissata per domenica 29 gennaio, grazie alle anticipazioni sappiamo cosa è successo. Stando a quanto riferisce SuperGuida ...