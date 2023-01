Anteprima F1 | Aston Martin 2023

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 26 gennaio 2023) C’è un buon motivo per essere ottimisti se si è fan dell’, grazie ai forti investimenti previsti per la stagione di F1. L’operazione con sede a Silverstone ha avuto un rendimento insufficiente nel 2022. Si è classificata settima nel campionato, a pari punti con l’Alfa Romeo Sauber ma in ritardo nel conteggio dei