Antartide | il progressivo distaccamento del mega iceberg ripreso dai satelliti | le immagini degli ultimi due anni – Video

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nuovedell’che il 22 gennaio si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Brunt, in, arrivano daieuropei Sentinel di Copernicus, il programma di osservazione della Terra gestito da Commissione europea e Agenzia spaziale europea (Esa). Lemostrano ildell’, grande 1.550 chilometri quadrati, cinque volte l’isola di Malta, e spesso circa 150 metri. L’enorme pezzo di ghiaccio ha preso il largo dopo che la frattura nota come Chasm-1 si è estesa completamente verso Nord: la frattura era sotto controllo fin dal 2012 ed era solo questione di tempo prima che incontrasse quella di Halloween (così chiamata perché vista per la prima volta ad Halloween del 2016). Al nuovo ...

...per contrastare gli eccessi di calore che si attivano per effetto del continuo e...oggi si formano alternandosi con le spedizioni scientifiche che annualmente si effettuano in. ...... sopra l'Artico si avrà un recupero completo per il 2045 e sopra l'per il 2066. Scienza ...nelle zone più alte della vegetazione delle montagne tropicali e con l'innalzamentodelle ...

Antartide, il progressivo distaccamento del mega iceberg ripreso dai satelliti: le immagini degli ultimi due… Il Fatto Quotidiano

Antartide, trenta anni di campagne della Parthenope: così è nata la ... Il Denaro

Ambiente. Milano: “Serve lavorare insieme per un pianeta più ... La Difesa del Popolo

NELLA SALA FERRINI 2ª SERATA CON IL PHONE VIDEO ... Comune di Quartu Sant'Elena

La metà dei ghiacciai della Terra rischia di sparire entro la fine del ... Open

di Claudio Quintano* (Una ripassata degli eventi legati alla nascita e all’affermarsi della ricerca italiana in Antartide con il collega emerito professor Giancarlo Spezie mi è stata utile per la comp ...L’Onu, attraverso un rapporto pubblicato in questo mese di gennaio, ha annunciato che il buco dell’ozono si sta chiudendo e ...