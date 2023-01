Anno giudiziario | Nordio | “Prima di ogni futura riforma ascolteremo toghe e avvocati” video

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Molti gli applausi al termine del breve ma denso intervento del ministro Carloalla inaugurazione dell’in Cassazione. Ermellini e politica a confronto alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con lo sguardo rivolto alla tanto declamata e mai realizzatadel pianeta giustizia.del Guardasigilli gli interventi del neo vicepresidente del Csm Fabio Pinelli (eletto ieri) e del primo presidente della Cassazione Pietro Curzio, giunto al suo ultimodi incarico.: lavoriamo per dare un volto nuovo alla giustizia “Nel solco dell’azionetrice avviata dalla spinta del Pnrr, abbiamo la possibilità di conferire al servizio giustizia un volto nuovo. In sintonia con le trasformazioni ...

Sono i dati a fare notizia più delle polemiche politiche (almeno per ora), all'inaugurazione dell'in Cassazione per il 2023. Il primo presidente del Palazzaccio, Pietro Curzio infatti, come ogni, ha elencato i dati principali che riassumono l'andamento del 2022 e a far ...Roma - Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione - Inaugurazione dell'- ATTUALITA' - A cura del Tg1 Telecronaca di Alessio Zucchini Regia di Giuliano ...

Inaugurazione anno giudiziario, calano gli omicidi ma preoccupano femminicidi e morti bianche la Repubblica

In Cassazione l'inaugurazione dell'anno giudiziario - Politica Agenzia ANSA

Anno giudiziario, Curzio: lento ma progressivo miglioramento della situazione NT+ Diritto

Inaugurazione dell’anno giudiziario con il presidente Mattarella e il ministro Nordio: la diretta Il Fatto Quotidiano

Anno giudiziario, Nordio, autonomia e indipendenza magistratura pilastro democrazia NT+ Diritto

Un «grande cantiere sempre aperto», quello della giustizia, «architrave di ogni Stato democratico, chiamata in questa fase storica ...Il ministro della Giustizia all'inaugurazione dell'anno giudiziario nella sede della Corte di Cassazione. Il vicepresidente del Csm, Pinelli: ...