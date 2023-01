Anna Tatangelo in bianco e nero | nella foto artistica guardano tutti lì

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 26 gennaio 2023)sa perfettamente come mandare fuori di testai suoi fan; la sua bellezza, infatti, è più unica che rara. Per quanto riguarda il discorso lavorativo forse nonsanno chenon è solo una cantante di gran successo; lei, infatti, la ricordiamo anche come protagonista di un film. Stiamo parlando di “Un Natale al Sud“, uscito nel 2016 e dove ha potuto recitare al fianco di Massimo Boldi. Instagramsi è cimentata anche tra i fornelli; impossibile dimenticare la sua partecipazione alla seconda edizione di Celebrity Masterchef; esperienza assolutamente positiva dal momento che è riuscita a vincere il programma. In finale il suo menù è stato ritenuto più meritevole di quello dell’altra finalista Orietta ...