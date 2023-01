Andrea Piazzolla lascia la villa di Gina Lollobrigida ma rischia una condanna

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 26 gennaio 2023)ancora unaper circonvenzione di incapace. Non sono finiti i guai per l’ex assistente di, nonostante l’uomo abbia detto di voler rinunciare alla sua parte di eredità. L’avvocato della, Antonio Ingroia, intervenuto in diretta a “Storie Italiane”, ha però svelato una questione legata all’eredità. Secondo Ingroia, sarebbe stata precisa volontà didiseredare il figlio Milko, al quale è andato invece il 50% del patrimonio solo perché previsto dalla legge italiana. “Non c’è nessuna apparente incoerenza nelle decisioni di– ha precisato Ingroia – semplicemente ha preso atto che la legge gli avrebbe comunqueto la metà e ha fatto ...