Andrea Crisanti contro Madame | “Dopo lo scandalo vaccini andava espulsa da Sanremo”

Per la Regione Veneto , l'avvocato Pinelli ha anche aiutato a compilare l'esposto in Procura di Venezia contro il microbiologo. A depositare l'esposto è stata nel 2020 Azienda Zero, ...In particolare è stato il virologo e senatore del Pd,, a dire che l'artista 'andrebbe esclusa da Sanremo'. Una tesi su cui non concorda affatto l'infettivologo Matteo Bassetti: 'Basta ...

Pd, Andrea Crisanti confessa: "Voto Elly Schlein" Liberoquotidiano.it

Appello disperato di Crisanti: cerca casa in centro a Roma a mille euro Il Tempo

Crisanti: "è sparito più il Covid del Pd. Vaccini Ho fatto quattro dosi e farò anche la quinta" StrettoWeb

Covid, Crisanti: "E' sparito più del Pd grazie ai vaccini" Adnkronos

Se ci sono aspetti penali nella vicenda, se ne occupa la magistratura. Non certo loro”. In particolare è stato il virologo e senatore del Pd, Andrea Crisanti, a dire che l’artista “andrebbe esclusa da ...Il nuovo vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, membro laico – cioè non un magistrato – è da sempre vicino alla Lega. Pinelli, 57 anni, nato a Lucca, è un avvocato penalista che lavora a Padova. È stat ...