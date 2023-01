Amici 22 | anticipazioni sulla puntata del 29 gennaio | eliminati | sfide e ospiti

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Domenica 29andrà in onda una nuovadel pomeridiano di22. Grazie alletrapelate in rete, siamo in grado di dirvi cosa accadrà nel prossimo appuntamento in onda su Canale 5 dalle 14:00 alle 16:30. Come sempre, se non volete conoscere in anteprima gli spoiler più succosi, tra cui i nomi dei nuovi, potete saltare direttamente la lettura del paragrafo in questione e leggere solamente glie le. Tutto chiaro? E chesiano.22,del 29: due balleriniNella nuovadi22 in onda domenica 29 ...