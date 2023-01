Amici 22 | anticipazioni registrazione 25 gennaio 2023 | due allievi eliminati

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nel pomeriggio di mercoledì 252022 si è registrata la puntata di22 che andrà in onda domenica prossima. 29. Ospiti in studio l’ex allievo Alex Wyse e Sophie and the Giants. Ci sono state ben due eliminazioni a fronte di un nuovo ingresso: addio quindi a Samuel e Vanessa. Se quest’ultima è stata mandata via per volere del suo professore Emanuel Lo, Samuel è stato invece sostituito da Raimondo Todaro con un nuovo ballerino di hip hop di nome Alessio.22, Samuel eliminato con gloria: la proposta di Alessandra Celentano Laè cominciata proprio parlando di Samuel, con la maestra Alessandra Celentano che a proposito dell’eliminazione di Samuel ha dichiarato che ha tutte le potenzialità di un bravo ballerino, ma deve studiare. Così ha chiesto all’Accademia di ...