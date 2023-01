Amici 22 | anticipazioni puntata di domenica 29 gennaio 2023 Doppia eliminazione | tornano Pettinelli e Alex W

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Maria De Filippi -22 La corsa al Serale di22 arriva alla diciottesima, registrata ieri – mercoledì 25– e in onda su Canale 5 il 29alle 14. Se non voletee spoiler su quanto accaduto, l’esito delle sfide e gli ospiti, la vostra lettura deve fermarsi qui.22: cosa è successo nella diciottesimadi29Secondo quanto anticipano l’account TwitterNews e Il Vicolo delle News, il ballerino Samu – la cui sfida era rimasta in sospeso dopo il caos scoppiato a Capodanno – resta per ora nella scuola per indisponibilità dello sfidante. La cantante Federica, invece, ...