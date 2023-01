Almeria-Espanyol venerdì 27 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Inizia l’ultima giornata del girone di andata della Liga

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Stiamo per arrivare a toccare la boa, siamo in attesa deldispagnola: come di consueto, si parte con l’anticipo delnotte che vedrà protagonistied. Si tratta di due squadre che stanno vivendo un momento abbastanza positivo: gli andalusi hanno 19 punti e sono reduci dal bel InfoBetting: Scommesse Sportive e

...i quarti grazie al poker esterno rifilato al Gijon mentre in campionato nell'ultimo turno hanno pareggiato in casa contro l'mentre gli ospiti di misura avevano piegato in casa l'ai ......00 Berlin - Valencia 21:00 ASVEL - Fenerbahçe Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 18:30 Bologna - Spezia 20:45 Lecce - Salernitana CALCIO - LA LIGA 21:00 UD Almería -CALCIO - BUNDESLIGA ...

Diretta Almeria-Espanyol: dove vederla in tv e live streaming DAZN

UD Almería - Espanyol Barcelona in diretta • Live TV, partita gratis ... live-sport-tv.it

Liga: Morata spreca e l’Atletico Madrid pareggia. Vittoria per l’Espanyol - Sportmediaset Sport Mediaset

LaLiga, il Valencia scappa due volte ma l'Almeria lo riprende: al "Mestalla" finisce 2-2 TUTTO mercato WEB

Barça, il 2022 termina con un pari: 1-1 con l'Espanyol, polemiche per l'arbitraggio di Lahoz TUTTO mercato WEB

Venerdì 27 gennaio alle ore 21.00 avrà inizio la diciannovesima giornata del girone di andata de LaLiga, che si aprirà con la sfida Almeria–Espanyol presso l’Estadio de los Juegos Mediterràneos. I due ...Il tecnico in bilico dopo le recenti prestazioni. Redazione Il Posticipo Gennaro Gattuso in bilico. Il suo Valencia ha solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. E la sfida in Copa del Rey ...