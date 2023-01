Alma P | Un’altra vita e L’aria che tira

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Vivo a Milano, in una zona semicentrale. Ciò nonostante posso dire con una certezza quasi scientifica che capisco alla perfezione quando è quel periodo dell’anno nel quale i contadini, in campagna, sempre che esistano ancora i contadini, concimano i campi. E lo so perché, nonostante io viva a Milano, in una zona semicentrale, ci sono giorni in cui esco di casa e mi arriva come un pugno dritto nel naso la puzza di merda tipica di quando i contadini decidono di concimare i propri campi. Il che, se uno si soffermasse a pensarci, ma vivo a Milano, soffermarmi è da escludere a priori, te lo impongono il giorno in cui i vigili vengono a citofonarti per controllare che in effetti abiti in una determinata casa per poi darti la residenza, il che, se uno però aggirasse le regole e si soffermasse a pensarci, suonerebbe quantomeno paradossale, vivere in una delle città più inquinate d’Italia e ...