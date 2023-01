Allagamenti a San Marzano sul Sarno | la sindaca Carmela Zuottolo ringrazia i volontari della Protezione civile

(Di giovedì 26 gennaio 2023)di Sansul, ha deciso dire pubblicamente iVi.Vas. che, da giorni, stanno aiutando la cittadinanza per gliregistratisi la scorsa settimana mettendo in ginocchio la comunità. “In questi giorni di grande difficoltà che hanno travolto la nostra comunità uomini di grande volontà umana – e di cuore – dobbiamo dire solo grazie a chi ha assistito e prestato aiuto instancabilmente 24 ore su 24 a chiunque si trovasse inerme e schiacciato dalla forza devastantenatura”, ha detto la. “I...

I quali, per essere assistiti, attraverso il responsabile della sede diDonà di Piave, Riccardo ... stop adin via Baldasseria media: ecco il nuovo sistema fognario Note sull'autore ......per possibili). l sottopassi ed i siti cittadini oggetto di attenzione, eventualmente interdetti in caso di forte pioggia, sono i seguenti: 1 . Sottopasso di Via Claudio/StadioPaolo (...

Angri e San Marzano sul Sarno. Allagamenti: chiesti risarcimenti danni (video) Agro24

Allagamenti a San Marzano sul Sarno: sindaco ringrazia i volontari Ottopagine

Maltempo e allagamenti tra Pagan, Angri e San Marzano sul Sarno ... Punto Agro News.it

Agro Nocerino. Allagamenti: un grave bilancio dei danni (video) Agro24

Allagamenti su strade e abitazioni a San Secondo “Responsabilità anche pubbliche, servono azioni con... TuttOggi

Angri e San Marzano. Al via le procedure per il risarcimento dei danni provocati dai recenti fenomeni alluvionali per maltempo ...FANO - Una tartaruga marina in difficoltà è stata recuperata nel pomeriggio dell’altro ieri lungo l’arenile a Torrette di Fano. L’animale era ancora vivo ...