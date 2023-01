Alice Rohrwacher | tutto sulla candidata agli Oscar 2023

... che ha visto l'artista toccare tanti temi di attualità, raccontati come sempre "alla Fiorello": dalla candidatura agli Oscar del corto di("il corto delladura quanto la ...- Pubblicità - L'Italia sogna agli Oscar 2023 con Le Pupille , diretto dae prodotto da Alfonso Cuaron , il cotrometraggio entrato nella cinquina delle nomination agli Oscar che saranno assegnati il 13 marzo: per i betting analyst di Snai, l'opera è ...

Alice nel paese degli Oscar “Pupille” della Rohrwacher in corsa come miglior corto: è una fiaba ispirata a una lettera di Elsa Morante a Goffredo Fofi e ambientata nell’Italia fascista. Produce Alfons ...Ed è quello che sta vivendo Margherita Righi, 9 anni, di Carpi (Modena). C’è anche lei nel cortometraggio “Le pupille”, diretto dalla fiorentina Alice Rohrwacher, già nella top five ed in lizza per ...