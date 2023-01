Alfredo Cospito | udienza in Cassazione fissata tra 3 mesi Il medico dell’anarchico al 41 bis | “Sarà già morto”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Arriverà il 20 aprile la decisione dellasul ricorso presentato da, l’anarchico in sciopero della fame contro il regime del 41 bis. “Un’attesa così lunga non è compatibile con le sue condizioni”, ha dichiarato Angelica Milia,di fiducio di, del quale sta monitorando le condizioni di salute. “Il 20 aprile”, ha sottolineato la dottoressa, secondo quanto riportato da La Repubblica. “La situazione è al limite, non mangia da 100 giorni e ha perso più di 40 chili”. il difensore diha presentato immediatamente un’istanza per ottenere un’anticipazione dell’“in tempi compatibili con le condizioni di salute” di, dopo aver già ...

L'anarchico è in carcere al 41 bis e da tre mesi ha iniziato lo sciopero della fame. La difesa ha chiesto di anticipare l'udienza per il ricorso per le precarie condizioni di salute. Il caso è ...Il dramma delle carceri: sul'ennesimo richiamo di Amnesty International all'Italiasta morendo. È in carcere al 41 bis dallo scorso maggio e da 100 giorni è in sciopero della fame contro questa decisione. Ha già perso 40 kg e la sua vita è veramente appesa ad un filo.

SCRIVI ANCHE TU AL MINISTRO NORDIO PER CHIEDERE LA REVOCA DEL 41 BIS AD ALFREDO COSPITO "Non ci rassegniamo al muro contro muro che si è creato sulla vicenda di Alfredo Cospito. Occorre compiere atti ...Che in sciopero della fame proprio sul caso di Alfredo Cospito con altri militanti e che in questo momento di fronte al ministero di grazia e giustizia a Roma benvenuto su Radio Radicale Davide Grazie ...