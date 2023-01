Alfredo Cospito “peggiora | è molto debole e usa la sedia a rotelle”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – La situazione di”è in lentomento, ormai termoregola malissimo, ha 4-5 maglie addosso, tre paia di pantaloni, ha sempre freddo. Non ce la fa più ad uscire e camminare nell’ora d’aria, si sentetanto che sta utilizzando laa questo lo avvilisce”. E’ questo il quadro clinico constatato dal medico che ha visitato in carcere l’anarchico e riferito al difensore, l’avvocato Flavio Rossi Albertini.è in sciopero della fame da tre mesi per protestare contro il regime del 41 bis a cui è sottoposto nel carcere di Sassari. ”Ieri mentre faceva una doccia verso le 23.30è caduto a terra e ha sbattuto la faccia, si è rotto il naso ed è stato ...

Lo riferisce Angelica Milia, la dottoressa di fiducia di, che un'ora fa ha visitato nel carcere di Bancali, a Sassari, l'anarchico detenuto in regime di 41 bis e da 100 giorni in ...commenta C'è profonda preoccupazione per: arriverà infatti tra tre mesi, il 20 aprile, la decisione della Cassazione sul ricorso avanzato dal difensore dell'anarchico in sciopero della fame da 100 giorni contro il 41 bis ...

Le condizioni di Alfredo Cospito sono sempre più gravi Il Post

Alfredo Cospito, fissata il 20 aprile l'udienza in Cassazione. La difesa: «È tardi, anticipare la data» Open

Alfredo Cospito, la dottoressa in carcere: "Peggiora, non cammina, ha il naso rotto per una caduta" la Repubblica

«Alfredo Cospito tra tre mesi sarà morto» L'Espresso

Cospito, la Cassazione: udienza tra 3 mesi. Il suo medico: “Il 20 aprile sarà morto”. La difesa: “Va anticipa… La Stampa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Milano, 26 gen. (LaPresse) - "Siamo in una situazione in discesa", una situazione "rischiosa" per la sua vita: a parlare in una intervista a Radio Onda d'Urto ...