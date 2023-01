Alfa Romeo - Alunni Bravi è il nuovo rappresentante per la Formula 1

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L'Racing ha annunciato la promozione di Alessandro, già managing director del team, comedella squadra in tutte le funzioni ufficiali durante i weekend di gara e al di fuori della pista. Di fatto, l'italiano prende il posto di team principal, coperto fino al mese scorso da Frédéric Vasseur, ora passato alla Scuderia Ferrari. Prima mossa di Seidl. La decisione è stata presa dalceo del Gruppo Sauber, Andreas Seidl, che ha dichiarato: "Sono lieto di confermare la nomina di Alessandroal ruolo didel team, in aggiunta alle sue attuali funzioni di managing director del gruppo. La sua vasta esperienza nel motorsport lo ha dotato di tutti gli strumenti necessari per ...

tra cui la nuova Tonale Plug - in Hybrid Q4, il primo passo verso la sportività del futuro secondo. "Siamo orgogliosi di partecipare a questo appuntamento che riporta Torino sul ...

Il neo CEO del Gruppo Sauber Andreas Seild, come suo primo atto ufficiale ha nominato Alessandro Alunni Bravi come rappresentante del team ...Nominato Team Representative ma di fatto un Team Principal, Alessandro Alunni Bravi prenderà il posto del francese Vassuer passato in Ferrari e sarà al muretto per portare grandi risultati al Gruppo ...