Alberto Matano promosso dalla Rai | arriva un cambiamento importante

Leggi su tvzap

(Di giovedì 26 gennaio 2023) NEWS TV. “La vita in diretta” tornerà con una nuova ed entusiasmate edizione per questo 2023. Per il programma il conduttore è già confermato. Ecco infatti che l’ascesa sinon si placa e conquista anche un caposaldo del palinsesto italiano. >> Festival di Sanremo 2023, Alba Parietti ci sarà? La richiesta die la sua ascesa in Raicavalca l’onda del successo eai programmi di punta della Rai. Difatti il suo programma quotidiano, ogni giorno, segna record su record di ascolti lasciando senza parole la sua agguerrita concorrenza rappresentata da Barbara d’Urso. Sull’ultimo numero del magazine Oggi il giornalistaDandolo ha posto le ...