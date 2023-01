Alberto di Monaco positivo al Covid per la terza volta

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il Principediè risultatoal-19 per lain poco meno di tre anni. La notizia è emersa proprio nel giorno in cui sua moglie, la principessa Charlene, festeggia il 25 gennaio il suo compleanno. Ha spento 45 candeline. A tale proposito, dunque, appare chiaro che non sarà stato al suo fianco per i festeggiamenti previsti. Al di là della sua mancata partecipazione alla festa di compleanno di Charlene, però, pare che non ci siano motivi di preoccupazione. Si dice che il principe, di 64 anni, sia asintomatico. Nonostante ciò, in ottemperanza con le attuali linee guida sanitarie del Principato di, rimarrà in isolamento per i prossimi giorni. Nel comunicato ufficiale del Palazzo si legge: “Asintomatico, le sue condizioni non ...