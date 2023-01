Alba Parietti 10 mesi d’amore con il compagno | arriva il regalo | cosa le ha fatto

(Di giovedì 26 gennaio 2023)ha ritrovato il sorriso grazie a Fabio Adami. Quest’uomo ha accompagnato la showgirl lungo un binario di vita chiamato amore negli ultimi dieciha ritrovato l’amore. Come? Per caso, su di un treno, con un gioco di sguardi. Oggi, la showgirl vive la sua vita accanto a Fabio Adami, un … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

E ancora stanno facendo i loro auguri altri volti comeed Elisabetta Gregoraci, che ha avuto modo di conoscere Zelletta al Grande Fratello Vip 5. Si uniscono al coro anche Cristina ...pubblica questa foto mozzafiato dal suo bagno, ma i fan notano un dettaglio: ecco quale Il 2023 vedrà di nuovo protagonista, che ritornerà in tv con 'Non sono una signora' ...

Alba Parietti e Fabio Adami: «Tra di noi la gelosa sono io». Lui: «Avevo un suo autografo dai tempi di... Corriere della Sera

Chi è Fabio Adami, il fidanzato di Alba Parietti Trend-online.com

Alba Parietti e il fidanzato, le liti: “Da principe azzurro si trasforma in…” Gossipblog

Alba Parietti e il fidanzato Fabio Adami raccontano per la prima volta il loro amore: “La più gelosa so OGGI

Alba Parietti e Fabio Adami: «Sono molto gelosa, da quando sta con me gli hanno chiesto l'amicizia 5mila donne ilmessaggero.it

Oppini è conosciuto al grande pubblico anche per essere stato marito di Alba Parietti. Nel matrimonio - dal 1981 al 1990 - è nato Francesco, volto noto in tv e recente concorrente del Grande Fratello ...La conduttrice pubblica sui social una foto con la lunga gamba destra in primo piano, ma c'è qualcos'altro che non passa ...