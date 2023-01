Al Teatro Serra la danza racconta l’amore | appuntamento a febbraio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon “Urgente restare” Chiara Alborino e Fabrizio Varriale portano al(a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316) una storia d’amore. Una poesia del corpo di urgete e ostinata bellezza. Un processoto fatto di riflessioni sulla distanza interiore che può segnare lo spazio della relazione tra due persone ed il desiderio di trattenere i momenti vissuti passati e presenti, facendo in modo che restino impressi nella memoria. È il racconto di “Urgente Restare” una produzione Akerusiapremiata nel 2018 a Zdar (Praga), al Festival Internazionale Korespondance dedicato allacontemporanea, a cura di Chiara Alborino e Fabrizio Varriale, ballerini e performers napoletani, in scena al, venerdì 3 e sabato ...