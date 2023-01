Al Nassr | la squadra di Ronaldo fuori dalla Coppa | rimandato il gol del portoghese

(Di giovedì 26 gennaio 2023)ancora il primo gol in Arabia di, l’Aldelesce sconfitta inper 3-1 contro l’Al-Ittihadancora il primo gol in Arabia di, l’Aldelesce sconfitta inper 3-1 contro l’Al-Ittihad. Sotto 2-0 nel primo tempo, nella ripresa è Talisca a ridare le speranze all’Al, ma nel finale ladi casa trova il 3-1 che chiude i giochi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Con lasbilanciata in avanti alla ricerca del pari, l'Alsubisce invece il tris firmato Shanqeeti. Nonostante gli 11' di recupero non succede altro, Makkelie fischia la fine: al King ...Cristiano Ronaldo, dopo l'esordio vincente in campionato, torna in campo con il suo Alnella semifinale di Supercoppa Araba. Queste le formazioni della sfida tra ladi Garcia e l'Al Ittihad di Nuno Espirito Santo: Al Ittihad (4 - 2 - 3 - 1): Grohe; Shanqeeti, Sharahili, ...

Il fuoriclasse portoghese sciupa una ghiottissima occasione al 42'. Alla squadra di Rudi Garcia non basta Talisca, l'Al-Ittihad di Nuno Espirito Santo vola in finale grazie alle reti di Romarinho, Ham ...