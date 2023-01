Al Ittihad-Al Nassr con Cristiano Ronaldo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming semifinale Supercoppa Arabia Saudita 2023

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra Ale Al, valevole comedelladell’. Dopo l’esordio in campionato, senza essere andato a segno,torna in campo per il penultimo atto di quello che sarà il primo trofeo che proverà a portare alla sua nuova squadra. Per giungere all’atto conclusivo, però l’Aldeve superare in semi l’Al H. C’è un precedente risalente a ottobre e finito a reti bianche, ovviamente senza il portoghese in campo. La sfida è in programma, giovedì 26 gennaio alle 19:00 al King Fahd International Stadium di Riyadh.televisiva e ...

Al -- Alè una partita valida per la semifinale della Supercoppa dell'Arabia Saudita. Tv, streaming, formazioni e pronostici Seconda partita ufficiale per Cristiano Ronaldo , in Arabia ...Oggi scende in campo anche l'Aldi Cristiano Ronaldo: nella Supercoppa d'Arabia partita da gol contro l'Al. Pronostici: la scelta del Veggente

Al Ittihad - Al Nassr: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e ... Calcio d'Angolo

Al-Ittihad-Al Nassr, Supercoppa Arabia Saudita: tv, formazioni ... Il Veggente

Al Ittihad-Al Nassr con Cristiano Ronaldo oggi in tv: orario, canale e ... SPORTFACE.IT

CR7 sfida il PSG, ma intanto non è più primo: Al Nassr superato in classifica dall'Al-Ittihad TUTTO mercato WEB

Messi-Ronaldo, l'ultimo atto di un duello storico Cosa c'è da sapere sull'amichevole in Arabia Saudita Tuttosport

In what is sure to be a challenging matchup, Al-Ittihad and Al-Nassr, two of the best clubs in the league, will go head-to-head against each other.Agustin Rossi; Ali Lajami, Abdullah Madu, Abdulelah Al-Amri, Sultan Al-Ghannam; Abdullah Al-Khaibari, Luiz Gustavo, Abdulrahman Ghareeb, Anderson Talisca, Pity Martinez; Cristiano Ronaldo ...