Al Bambino Gesu’ il consiglio Panucraino delle Chiese e organizzazioni religiose

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il ringraziamento per l’accoglienza dei piccoli ucraini in fuga dalla guerra Un commosso e sentito ringraziamento per l’accoglienza riservata a quasi 2 mila bambini ucraini in fuga dalla guerra e bisognosi di cure: è stato questo l’obiettivo della visita oggi alGesù della Delegazione del. I rappresentanti dell’organismo che comprende quasi tutte le maggiori religioni e confessioni in Ucraina hanno incontrato la Presidente dell’Ospedale, Mariella Enoc. Già dai primi giorni successivi all’invasione dell’Ucraina, a marzo dello scorso anno, l’ospedale ha dato disponibilità all’accoglienza dei bambini malati che con le loro famiglie fuggivano dal conflitto per ricevere cure diventate difficili se non ...