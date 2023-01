‘Aiuto | mio marito mi massacra di botte’ | 29enne salvata dai carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ennesimo caso di violenza domestica, questa volta nel territorio di Cisterna di Latina. Qui una giovane ragazza del 1994, è stata in più occasioni vittima delle violenze del proprio. Una situazione che la donna ha provato a sopportare per diversi mesi, fino a non farcela più e aprirsi con le Forze dell’Ordine. Un racconto che hanno spinto i militari ad agire subito sulla faccenda, portando la ragazza in un luogo sicuro e fermando l’azione violenta dell’uomo. Le violenze domestiche contro la moglie e l’intervento dei Carabinieri Una storia che avrebbe potuto dare origine all’ennesimo femminicidio italiano. Per un tragico epilogo, c’erano tutte le caratteristiche: unviolento, una casa poco vissuta dalle amicizie, una ragazza vittima e paurosa di denunciare le sevizie. Era la realtà abituale in cui convivevano due ragazzi stranieri, con la ...