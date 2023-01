Agrigento | segni di maltrattamento su una bimba di sei mesi | genitori accusati di tentato omicidio

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 gennaio 2023)su neonata:diUna bambina di 6è arrivata all’ospedale Barone di Canicattì con evidentidi. La piccola è stata trasferita al Policlinico di Messina. I suoisono stati invecedied è stata disposta nei loro confronti la sospensione della potestàale. La neonata era svenuta dopo aver vomitato e per questo portata daial pronto soccorso. Tuttavia, una volta presa in carico, i medici hanno notato subito ecchimosi sul corpo, in particolare sul pube e alla testa. Ora è ricoverata nella terapia intensiva ...