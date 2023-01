(Di giovedì 26 gennaio 2023) ... edito dall'Adnkronos Salute e disponibile sul sito's.it e on - demand su Sky. Sono ... 198 'Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi', pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, tra ...

... 2023 - 2025, per la formazione obbligatoria delle professioni sanitarie e riparte la stagione dei corsi (Ecm e Fad) dipersu Doctor's Life , edito dall'Adnkronos Salute e ...Sul posto i carabinieri e idel 118 Di: Redazione Sardegna Live - Immagine simbolo Un cacciatore di 20 anni è rimasto ... IN

Aggiornamento medici, su Doctor's Life ripartono Ecm e Fad Adnkronos

Dispositivi medici a base di sostanze, al via il 20 febbraio corso di ... PharmaStar

Carenze, in Liguria parte gruppo di lavoro regionale per informare ... RIFday

Aggiornamento - Valanga sul Padon, la persona coinvolta è una ... L'Amico del Popolo

Anche i bambini guardano all'Aifa Quotidiano Sanità

(Adnkronos) - Inizia il nuovo triennio, 2023-2025, per la formazione obbligatoria delle professioni sanitarie e riparte la stagione dei corsi (Ecm e Fad) di aggiornamento per medici su Doctor's Life, ...Anche quest'anno gli aspiranti medici dovranno confrontarsi con i test di Medicina 2023. Eppure, secondo un recente studio della Federazione CIMO-FESMED, in 10 anni sono stati chiusi oltre 100 ospedal ...