Agard firma tre punti sul Sassuolo

Leggi su seriea24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La Fiorentina Femminile torna alla vittoria e lo fa di misura battendo 1-0 ilin Emilia Romagna. È Lauraa segnare il gol partita con un calcio di punizione che piega le mani del portiere. Una partita che si presentava insidiosa all’andata e che ha confermato le attese, con le ventidue in campo che non si sono risparmiate già dal primo minuto. L’equilibrio del match inizia ad incrinarsi verso la mezzora quando Boquete da una parte e Jane dall’altra vanno vicino al vantaggio. Al 37? Severini viene messa giù al limite, sul pallone va Laurache si conferma letale dalla sua mattonella. Il suo destro disegna una parabola verso il sette che piega le mani a Kresche e vale l’1-0 gigliato. Sul finire del primo tempo Pauline Hammarlund – al suo debutto in Serie A – ci prova con una botta da lontano, il portiere avversario ...