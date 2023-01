AEW | Tony Khan ha insistito tanto con Warner Media affinché fosse reso omaggio a Jay Briscoe

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ieri notte a Dynamite abbiamo assistito al toccante tributo alla memoria di Jay, scomparso a soli 38 anni a causa di un terribile incidente stradale. Settimana scorsa, dopo la fine di Dynamite, era stato registrato uno show di un’ora interamente dedicato al ricordo del campione che presto sarà gratuitamente disponibile sulla piattaforma Honor Club e sul canale YouTube ROH. Ciò in quantonon aveva autorizzato la AEW a rendereal wrestler in tv. Le cose, fortunatamente, poi sono cambiate.non ha mollato Ieri notte a Dynamite è stato ricordato e omaggiato Jay. Il fratello Mark ha lottato nel main event dello show contro Jay Lethal in un match dedicato alla memoria di Jay. A fine match tutto il roster si è ...

Mark Briscoe ha fatto il suo debutto in AEW durante la scorsa puntata di Dynamite, in circostanze davvero strazianti. Poco più di una settimana dopo che Jay, il fratello maggiore di Mark, è rimasto ucciso in un incidente stradale.