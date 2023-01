AEW | Mark Briscoe debutterà a Dynamite

(Di giovedì 26 gennaio 2023) È stato annunciato che ci sarà il debutto disul canale TBS a AEW. L’evento è particolarmente interessante perché, dopo alcuni commenti di carattere omofobico del compianto Jay, la Warner Bros si era opposta ad una apparizione dei due fratelli in tv., per l’occasione, affronterà lo storico rivale del fratello Jay, Jay Lethal, in un match tributo in onore di Jay, recentemente scomparso in seguito ad un tragico incidente stradale lo scorso 19 Gennaio, e a causa del quale le sue figlie sono ancora sotto stretta osservazione medica. “Overjoyed” Secondo Fightful Select, alcuni lottatori hanno dimostrato gioia del sapere chesarebbe apparso in AEW. Il suo debutto è previsto in occasione di quello che sarebbe stato ...

Tony Khan (capo della strategia calcistica; ceo e direttore generale di AEW e della ROH, che ne ha dato così per primo l'annuncio: ' Purtroppo Jamin Pugh non c'è più. È stato una stella della ROH per oltre 20 anni, dal primo show a oggi. Jay e suo fratello...

