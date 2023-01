AEW | Ex stella di WWE NXT sarà la prossima sfida di Bryan Danielson

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Continua la rincorsa dell’American Dragon al titolo di MJF, lasettimana dovrà affrontare un ex WWE: Timothy Thatcher Altraper, altro debutto per Dynamite Timothy Thatcher, attualmente membro del roster della Pro Wrestling NOAH, è stato scelto da MJF come prossimo avversario dinella puntata di ieri di Dynamite dove l’American Dragon ha sconfitto Brian Cage. Nel post-matchè stato attaccato da MJF e Cage con una sedia nel tentativo di infortunargli il braccio destro, è dovuto intervenire Konosuke Takeshita per effetuare il salvataggio attacando Cage con una ginocchiata e mettendo in fuga il campione AEW. In vista del suo Iron Man Match contro MJF al pay-per-view Revolution,deve sconfiggere ogni settimana, fino all’8 ...