Acqua MetroZerØ | Bergamo | “Riappropriarsi del ‘diritto’ di bere acqua buona e sicura a casa e in ufficio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Depuratori: l’del rubinetto è comoda, in quanto sempre disponibile, ma è anche economica ed ecosostenibile, consentendo di risparmiare rispetto all’in bottiglia Gaverina Terme –, 26/01/2023 – Avendocostantemente disponibile nei rubinetti della nostra: per, cucinare, lavarci e pulire, non significa che venga soddisfatto il nostro diritto ad un’che sia sempre. “Le persone vivono l’accesso all’come un semplice aspetto legato alla cittadinanza, ovvero come un servizio che lo stato fornisce al cittadino, attraverso ...