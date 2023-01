Accusa | tentato sequestro di persona a scopo di estorsione | metodo mafioso Sette arresti fra barese e Bat Polizia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dettagli in una confezione stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla: È in corso dalle prime luci dell’alba, nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e in altri Comuni della Puglia, un’operazione delladi Stato che sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, emessa dalla sezione Gip presso il Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti dipersone indagate dididi, aggravato dal “”. L'articolodidi ...

L'aggressore rischia un'peromicidioRischiava fino a 12 anni di carcere (l'era diomicidio), ma il riconoscimento della sussistenza del vizio totale di mente ha fatto scattare nei confronti di Sfarra (difeso di fiducia ...

Poliziotto accusato di tentato omicidio: dopo la convalida resta ai ... Cronache Ancona

Accusato del tentato omicidio della moglie, prosciolto 43enne Agenzia ANSA

Sparatoria a Luzzi, uomo fermato con l'accusa di tentato omicidio Corriere della Calabria

Convalidato l'arresto per l'operaio accusato di aver tentato di ... La Nuova Sardegna

Avrebbe tentato di uccidere la moglie: "non luogo a procedere" RaiNews

Dettagli in una confezione stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: È in corso dalle prime luci dell’alba, nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e in altri Comuni d ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...