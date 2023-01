Accademia Carrara | week-end di festa per la riapertura

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Bergamo. Un-end diper celebrare ladell’, dopo i lavori di rinnovamento museale, con la mostra “Cecco del Caravaggio. L’Allievo Modello” (28 gennaio – 4 giugno 2023). Si tratta della prima esposizione in Italia e nel mondo mai dedicata a Francesco Boneri (1585 circa – post 1620) e con la nuova installazione site specific del duo Fallen Fruit. Sabato 28 e domenica 29 gennaio ingresso ridotto per tutti a 5 euro anziché 15 euro e apertura straordinaria fino alle 23. Per tutto il fine-settimana di, dalle 18, uno speciale Video Mapping, a cura di Scenaurbana, sarà proiettato sulla facciata per accogliere il pubblico con le tante novità del museo nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. Per avere ulteriori informazioni clicca ...