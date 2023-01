Abraham | «La pausa mi ha fatto bene | ho recuperato energie Ho più fiducia in me stesso»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L’attaccante della Roma, Tammy, ha rilasciato un’intervista sul canale Youtube di StarCasinò Sport in cui ha parlato della sua esperienza nel club giallorosso. Nelle ultime partiteè tornato a segnare dopo un lungo periodo di digiuno. «Lami ha. Ho trascorso del tempo con la mia famiglia, ho potuto recuperare le. Intanto ho lavorato molto, pensando in continuazione al calcio. Mi dicevo che quando sarei tornato avrei dovuto aiutare la squadra il più possibile ed è quello che sto facendo».ha detto che adesso ha piùin se. «Penso di avere piùin me. Il calcio èdi alti e bassi, funziona così. Ora sto ...