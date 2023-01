Abilitazione all’estero | Pacifico Anief | “Il ministero deve rafforzare le unità di riconoscimento dei titoli”

... dopo l'udienza del 16 novembre 2022, doveva pronunciarsi sulla vicenda del riconoscimento in Italia dei titoli die specializzazione conseguiti in un Paese, in particolare in ......con infermieri che provengono per le vie regolari dall', ... rispetto'evoluzione delle competenze e ai livelli stipendiali '. Si devono prevedere livelli differenziati per un'...

Abilitazione all’estero, il Consiglio di stato fissa i criteri Il Sole 24 ORE

Abilitazione all’estero, arriva la pronuncia dell’Adunanza plenaria Tecnica della Scuola

Abilitazioni all’estero, Anief: l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato dà ragione a chi ha fatto ricorso, adesso va tolto il veto sui titoli conseguiti fuori dall’Italia Orizzonte Scuola

Titoli di abilitazione conseguiti all'estero: la sentenza del Consiglio ... FLC CGIL