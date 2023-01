A Benevento il ciak del cortometraggio di Emilio Fallarino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA partire da sabato 28 gennaio,si trasformerà in un set per le riprese di “Home”, ilscritto dainsieme agli allievi del laboratorio cinematografico organizzato da Libero Teatro nell’ambito del Social Film Festival. Protagonisti della pellicola gli allievi e i docenti del Laboratorio che, nel corso di tre mesi si sono avvicinati al mondo del cinema in tutte le sue sfaccettature, sperimentando il lavoro davanti e dietro la macchina da presa. Autori insieme a, della sceneggiatura, i corsisti si cimenteranno anche nella regia, nella fotografia, per poi apprendere elementi di post – produzione e montaggio. Il corso è stato fortemente voluto dalla Presidente di Libero Teatro, Mariella De Libero, e dagli ...