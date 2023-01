85enne esce di casa e scompare tra Torvaianica e Ostia | l’appello per ritrovarla

(Di giovedì 26 gennaio 2023) È uscita disenza avvertire, probabilmente pensando di fare presto, ma non è più rientrata. Sono ore di preoccupazione per la scomparsa della signora Anna, una donna di 85 anni che da questo pomeriggio alle 15:00 è sparita dalla sua abitazione di Campo Ascolano, quartiere a ridosso di, nel Comune di Pomezia. La donna è uscita dalla suasul Lungomare Ugo Tognazzi e da quel momento non si sa dove sia andata. L’appello dei familiari L’anziana, come fanno sapere la figlia Ambra e il genero, al momento della scomparsa indossava un piumino marrone e un paio di scarpe grigie. La donna, che ha capelli marroni striati di bianco, soffre di decadimento cognitivo. Questo rende ancora più urgente ritrovare la donna. L’anziana è uscita portando con se una bustina con le medicine. “Se vedete in giro per Campo Ascolano o sulla ...

I soccorsi attivati per l'uomo di Laura Boccanera Malato di Alzeheimer prende l'auto ed esce di casa, ritrovato in mattinata un anziano. Ore di ansia ed apprensione per i familiari e amici di un anziano civitanovese che questa mattina, dopo anni che non utilizzava l'auto, è uscito

Ore di ansia ieri mattina per un anziano, malato di alzheimer, scomparso da casa e ritrovato dalla Polizia municipale grazie alle telecamere. L'allarme è arrivato alla caserma dei vigili urbani da par