Compleanno, festa a sorpresa in casa Roma per i 60del tecnico giallorosso: cosa hanno organizzato i giocatori 60di Josée la Roma non poteva non festeggiare il tecnico che ha portato il primo alloro extra italiano nella storia del club. Festa a sorpresa nello spogliatoio per lo Special One ...Una torta al cioccolato, due candeline, rigorosamente gialle e rosse, e una bottiglia di champagne. E' iniziata così la giornata di Josèa Trigoria dove la squadra, lo staff e la dirigenza hanno festeggiato il suo sessantesimo compleanno. La sorpresa c'è stata prima dell'allenamento mattutino, con la società che si è riunita ...

Mourinho compie 60 anni, ecco dove festeggerà lo Special One Corriere dello Sport

Mourinho compie 60 anni: Dan, glielo scrivo anche in inglese Corriere dello Sport

60 anni Mourinho, torta e brindisi a Trigoria con la Roma - Lazio Agenzia ANSA

I 60 anni di José Mourinho Agenzia ANSA

I favolosi anni 60 di José Mourinho Vanity Fair Italia

E' iniziata così la giornata di Josè Mourinho a Trigoria dove la squadra, lo staff e la dirigenza hanno festeggiato il suo sessantesimo compleanno. La sorpresa c'è stata prima dell'allenamento ...Auguri José. Compie 60 anni José Mourinho, il maestro portoghese che ha vinto tutto, ultimo trofeo la Conference League con la Roma nella scorsa primavera. Mou domenica torna ...