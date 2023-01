5 prodotti beauty alla moringa | l’ingrediente miracoloso di bellezza

Leggi su diredonna

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Laè una pianta originaria di India e Pakistan, nota per le sue proprietà nutrizionali e medicinali. La sua polvere, estratta dalle foglie essiccate, è ricca di proteine, vitamine, minerali e antiossidanti, che la rendono un ingrediente prezioso per lae la salute. Vi raccomandiamo... Integratori per capelli: a cosa servono, benefici e controindicazioni, tutti i benefici della pianta “miracolosa” Laè particolarmente ricca di vitamina A, che aiuta a mantenere la pelle sana e giovane, e di vitamina C, che aiuta a combattere i radicali liberi e a proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV. Inoltre, contiene minerali come calcio, ferro e zinco, che sono essenziali per la salute delle unghie e dei capelli. In termini di ...