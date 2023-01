5 curiosità su Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 26 gennaio 2023) All’interno di una saga c’è sempre un film destinato a segnare una svolta o a rappresentare una sorta di ponte tra il passato e il futuro che si preannuncia. Questo è il ruolo die ildi, arrivato sul grande schermo nel 2004. E per diverse ragioni. Prima tra tutte il netto cambio d’atmosfera che si percepisce immediatamente fin dalle prime immagini. Dopo due film dal tono più favolistico, infatti, si vira nettamente verso un’interpretazione dark, destinata ad intensificarsi con il procedere degli episodi successivi. D’altronde, anche se il pubblico ancora non lo sa, Lord Voldemort sta per fare il suo ritorno. Tutto questo, ovviamente, procede di pari passo con la crescita dei protagonisti che stanno perdendo le loro fattezze infantili a favore di quelle tipiche dell’adolescenza. Un ...