3Bee e FantaSanremo | al via il progetto ”Oasi dei fiori” durante la settimana del Festival di Sanremo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Al via ila sostegno della biodiversità:insiemelein cui si svolgerà ildella canzone italiana.ladeldà vita all’dei, una specialein cui piantare alberi nettariferi per proteggere la biodiversità al grido di #ImpolliniAMO.insieme per sostenere la biodiversità Credits – Christian Moioli UFFICIO STAMPAIldella canzone italiana sta per cominciare e, con esso, entra nel vivo anche il gioco cult che da tre anni a questa parte accompagna il ...