27 GENNAIO 2023

(Di giovedì 26 gennaio 2023) 27Vincenzo Calafiore La riflessione La cosa più offensiva o meglio l’aspetto più brutto e denigrante della bestia umana è : l’ipocrisia. E’ come l’olio sull’insalata ( un condimento necessario…per l’insalata), è il nostro aspetto peggiore, contro cui ogni giorno combattere, con l’intento di nasconderla, o per lo meno vincerla, è come cercare di svuotare il mare con un bicchiere. «L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria». Primo Levi AUSCHWITZ. Pare che questa storia sporca e lurida, disumana in tutti i suoi aspetti, appartenga soltanto a quei milioni di uomini e donne, bambini, di tutte le etnie passati per il camino e a quei pochi sopravvissuti ormai quasi scomparsi che riescono a parlarne alle nuove generazioni con l’intento che non si ripeta. Mi chiedo, cosa ...